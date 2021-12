Lukaku, la reazione dei tifosi dell’Inter dipende da… Inzaghi

Le parole delle ultime ore rilasciate da Romelu Lukaku (vedi intervista) hanno causato un vero e proprio terremoto calcistico. Sia per i tifosi e per lo staff del Chelsea, sia per i tifosi dell’Inter. La reazione di questi ultimi, però, è dipesa dal grande lavoro svolto fin qui da Simone Inzaghi.

NESSUN RIMPIANTO – Dopo essersene andato in modo piuttosto repentino e di certo poco apprezzabile, i tifosi dell’Inter hanno tagliato tutti i legami calcisticamente affettivi verso Romelu Lukaku. Tanto che la reazione dopo le parole del giocatore del Chelsea hanno causato una reazione piuttosto compatta da parte dei tifosi nerazzurri. La maggior parte di essi, infatti, non sembra rivolere l’ex numero nove in squadra. Nonostante quanto fatto vedere nelle due stagioni trascorse a Milano e terminate con lo scudetto numero diciannove.

Lukaku, parole d’amore “rigettate”: merito del lavoro di Inzaghi

LAVORO STREPITOSO – Il motivo di questa reazione da parte dei tifosi dell’Inter nei confronti di Romelu Lukaku è da ricercare anche e soprattutto in Simone Inzaghi. Proprio il grande lavoro del nuovo tecnico nerazzurro (che va ad aggiungersi a quanto fatto dagli uomini mercato dell’Inter in estate) ha permesso ai tifosi di non permettersi alcun rimpianto. Il primo posto in classifica e lo stato di forma della squadra hanno contribuito, per l’appunto, a ‘rigettare’ le parole di Lukaku. Che sarebbero state commentate in modo decisamente differente se lo stato dell’Inter non fosse quello attuale…