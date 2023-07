Lukaku-Inter, trama da Oscar! Il finale lo decidono gli ex compagni

La storia tra l’Inter e Romelu Lukaku ha una trama degna di un film da premio Oscar. Dopo la fuga al Chelsea, il ritorno da figliol prodigo dello scorso anno e il ‘tradimento’ dopo i flirt con Milan e soprattutto Juventus, ora il belga chiede perdono e vorrebbe tornare in nerazzurro. Ma Steven Zhang e gli ex compagni non ci stanno.

CHE FILM! – Una trama degna di Hollywood e, perché no, da premio Oscar, quella in corso tra Romelu Lukaku e l’Inter. Inizia tutto nell’estate del 2021, quando il belga decide di accettare l’offerta del Chelsea a pochi giorni dall’inizio della stagione. Una cessione record per i nerazzurri, che corrono subito ai ripari con Edin Dzeko e Joaquin Correa. Poi una stagione flop a Londra e la voglia di tornare a Milano. L’Inter si riattiva subito e nell’estate del 2022 riecco – con un’operazione che ha del miracoloso – Romelu Lukaku di nuovo in nerazzurro. L’accoglienza non è però quella ricevuta al suo arrivo di tre anni prima, così come il ruolo in squadra. Complici anche gli infortuni. Nonostante ciò i nerazzurri sono convinti: investire 40 milioni per riportarlo definitivamente a Milano e regalarlo a Simone Inzaghi. Poi il colpo di scena: la rottura, con il flirt prima col Milan (mai decollato) e poi soprattutto con la Juventus, che fa saltare il banco. Rottura e chiusura dei contatti. Fino a ora.

Romelu Lukaku, quale futuro? Perdono non contemplato

FINALE DA SCRIVERE – Perché adesso Romelu Lukaku sa che le sue opzioni sono più che limitate. Il Chelsea ha chiaramente fatto intendere di non volerlo più in squadra, mentre la Juventus non sembra più così convinta di investire una cifra importante per portarlo in squadra. Specialmente viste anche le offerte per Dusan Vlahovic che, al momento, latitano. Resta soltanto l’Arabia Saudita, che vorrebbe però dire l’addio al calcio che conta. Un’opzione che Lukaku non vorrebbe percorrere. Ed eccolo quindi a cercare di tessere nuovamente i rapporti con l’Inter, alla ricerca di un perdono che, al momento, non è contemplato. Né da Steven Zhang, né soprattutto dagli ex compagni. Indispettiti dal suo comportamento, specialmente nei giorni di latitanza della scorsa settimana, prima che scoppiasse la bomba legata ai bianconeri. Nessuna riapertura per il belga, il cui futuro quindi resta ancora tutto da scrivere. Un futuro che sarebbe potuto essere – di nuovo – in nerazzurro.