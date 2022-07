Skrinar, si attende il rilancio del PSG. Due nomi più uno per il post – Sky

Non arrivano grandi aggiornamenti sul fronte del mercato in uscita per l’Inter. Secondo il giornalista di Sky Sport Alessandro Sugoni, resta caldo il nome di Milan Skriniar per il PSG. In attesa di un rilancio dei parigini.

SITUAZIONE DIFENSIVA – Resta momentaneamente ferma la situazione legata alla difesa dell’Inter. Tra cessioni e arrivi. Questo il punto di Alessandro Sugoni di Sky Sport: «È nell’aria il rilancio del PSG per Skriniar ma da qualche giorno non è stato affondato il colpo. Ci aspettiamo ora che i parigini possano tornare alla carica. Tutto sembra andare in quella direzione con lo slovacco che è destinato a essere il giocatore per fare cassa. I nerazzurri hanno poi ben chiari i nomi in testa per la difesa. Il primo resta sempre Bremer. Poi Milenkovic, con Pradè che si è rivelato possibilista sulla cessione. Il terzo nome è quello poi di Akanji, leggermente più indietro rispetto agli altri due».