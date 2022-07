Inter, al via la vendita dei biglietti per la prima a San Siro: i dettagli

Dopo la prima di campionato contro il Lecce in programma sabato 13 agosto, una settimana dopo l’Inter esordirà in stagione a San Siro contro lo Spezia. Il club aprirà già da domani la vendita dei biglietti.

PRIMA IN CASA – Aprirà domani la vendita dei biglietti per l’esordio dell’Inter a San Siro, sabato 20 agosto alle 20.45 contro lo Spezia. I tagliandi saranno acquistabili sia sul sito inter.it/tickets che nei punti vendita ufficiali. Sul sito web indicato sarà possibile iscriversi agli avvisi di vendita per i prossimi incontri lasciando il proprio indirizzo e-mail. Dal momento – inoltre – che gli abbonamenti disponibili per la prossima stagione sono terminati, lo sportello biglietteria di Galleria Passerella tornerà a seguire gli orari tradizionali (giovedì-sabato dalle 10 alle 19). Anche il punto vendita di San Siro tornerà agli orari standard (lunedì-venerdì dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 14 alle 17.45).

Fonte – Inter.it