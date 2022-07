VIDEO – Lukaku anticipa, weekend di attesa all’Inter: rientrano quasi tutti i big

Romelu Lukaku tornerà prima del previsto a Milano, in anticipo rispetto alla fine delle sue vacanze. L’Inter continua il lavoro ad Appiano Gentile, dove nei prossimi giorni torneranno tutti i big. E nel weekend è atteso anche Milan Skriniar (vedi editoriale). Di seguito il video con l’intervento del collega Andrea Paventi, inviato presso Appiano Gentile per per Sky Sport

