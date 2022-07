Zaniolo, la Juventus (via Roma) finanzia il mercato dell’Inter? Due scenari opposti

Zaniolo è la variabile impazzita che a sorpresa (ma non troppo…) rischia di ottimizzare le casse dell’Inter in questa sessione di mercato. L’operazione tra Roma e Juventus può andare in porto a cifre importanti, ma la formula potrebbe non essere l’ideale per il bilancio nerazzurro

AFFARE POSSIBILE – A breve verrà definito il futuro di Nicolò Zaniolo (vedi video). Un futuro che si prospetta lontano dalla Capitale. La Juventus ha nel mirino il classe ’99 italiano. Che andrebbe di corsa a Torino. La Roma per cederlo chiede 60 milioni di euro senza contropartite. E può abbassare un po’ le pretese ma non sotto i 50. L’incontro tra la dirigenza della Juventus e l’entourage di Zaniolo nelle ultime ore serve per ragionare più sulla formula che sulle cifre. La Roma non vuole contropartite. E la Juventus accoglie questa richiesta. A questo punto potrebbe toccare alla società giallorossa accogliere la proposta bianconera sulla formula. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, l’ipotesi sul tavolo è quella di un prestito molto oneroso, sulla base di 10 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 30-35 milioni. In questo modo l’operazione verrebbe chiusa sulla base di 40-45 milioni complessivi. Per i colleghi di Sky Sport, invece, le cifre dovrebbero essere leggermente più alte: almeno 45-50 milioni. Fattibile. Operazione importante.

L’Inter attenta al futuro di Zaniolo

PLUSVALENZA NERAZZURRA – In entrambi i casi l’Inter riceverebbe dalla Roma il 15% previsto dalla rivendita di Zaniolo. Se calcolati sulla cifra di acquisto, quindi escludendo l’esborso per il prestito iniziale, nelle casse nerazzurre entrerebbero dai 4.5 a 6 milioni di euro. Ma solo nel 2023. Cioè quando si verificheranno le condizioni per rendere obbligatorio il riscatto da parte della Juventus. Trasformando così il prestito in un’operazione a titolo definitivo. In questo caso, quindi, la Juventus non “finanzierà” il mercato dell’Inter da subito ma garantirà un’entrata extra solo tra poco meno di dodici mesi. Per l’Inter sarebbe meglio se l’operazione si chiudesse immediatamente con la formula dell’acquisto a titolo definitivo alle cifre pretese dalla Roma. Su 50-60 milioni cash, i ricavi per l’Inter si aggirerebbero da un minimo di 7.5 a un massimo di 9 milioni. Mica poco per un calciatore rimasto a Milano (Interello…) per meno di un anno e non più di proprietà da quattro. Gli scenari sono diversi, praticamente opposti. Zaniolo per l’Inter rappresenta una plusvalenza “posticipata” ma il valore di questo extra “budget” verrà deciso dalla Roma… e dalla Juventus. Cifre, formule e tempistiche possono variare notevolmente…