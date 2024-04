Focolari: «Sacchi-Inter, gaffe clamorosa! Non può dire ciò che gli pare»

Focolari contro Sacchi, dopo che quest’ultimo se n’è uscito – per l’ennesima volta – nei confronti dell’Inter in maniera gratuita e facilmente smentibile. Il giornalista, ospite della trasmissione Radio Radio – Lo Sport di oggi pomeriggio, smonta la teoria dell’ex allenatore del Milan.

ALTRO CHE BARARE! – Furio Focolari mette le cose in chiaro, smentendo Arrigo Sacchi e le sue teorie bislacche sull’Inter: «Il problema è sapere se ci sono dei limiti da non superare. Fare debiti non è un delitto, il delitto è non pagare i debiti. Senza i passivi non esisterebbe neanche la finanza, perché tutti fanno situazioni importanti facendo uso di prestiti, controprestiti eccetera eccetera. Se l’Inter ha superato determinati limiti io questo non lo so, Sacchi anche se dice determinate cose ed è stato un grande allenatore qui non stiamo parlando di calcio».

PENSIERO DISCUTIBILE – Focolari va oltre sull’ex allenatore del Milan: «Lui è un grande allenatore e può dire grandi cose se parliamo di calcio, se parliamo di finanza o di economia bisogna chiamare qualcun altro. Non Sacchi. Lui ha diritto di esprimerlo, ma io mi fido molto di più di altri. I debiti, finché li paghi, non è un problema: il problema è quando non li paghi. Sacchi ha detto che l’Inter bara. Può parlare di calcio, se parla di altro commette una gaffe clamorosa. Non è che siccome sei Sacchi puoi dire quello che ti pare».