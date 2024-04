Damascelli: «Sacchi contro l’Inter? Anche il suo Milan era indebitato!»

Sacchi è tornato – per l’ennesima volta – a far parlare di sé per delle dichiarazioni molto discutibili contro l’Inter. Sulle esternazioni particolari dell’ex allenatore del Milan arriva una critica netta da parte di Damascelli.

NON È COSÌ – A Tony Damascelli non sono piaciute le ultime dichiarazioni di Arrigo Sacchi sull’Inter. Il suo commento da Radio Radio – Lo Sport: «La situazione debitoria è una cosa, mentre quella patrimoniale è un’altra. Lo stesso Milan di Sacchi era indebitato, ma esisteva un patrimonio netto che era positivo e non negativo. Come – purtroppo – è quello di alcuni club italiani ora e in particolare dell’Inter. Poi c’è un aspetto, che va oltre il codice del regolamento sportivo: quello dei codici civili e penali. Tu sei un’azienda, in molti casi quotata in borsa, e hai dei doveri di bilanci da rispettare. Se chi controlla poi non controlla, e qui può esserci una complicità, si crea una situazione non trasparente».

DISCORSO EVITABILE – Per Damascelli va superato quanto detto da Sacchi: «Uscirei da questa frase infelice, perché quando si parla di debiti non si spiega cosa significhi. Tutti noi abbiamo fatto debiti, poi abbiamo avuto la possibilità di pagarli. C’è chi non ha avuto la disponibilità di farlo ed è lì che bisognerebbe intervenire, ma purtroppo non succede sempre. E non è il discorso dell’Inter: ci sono società definite floride ma che hanno un patrimonio negativo, anche in Italia».

LA CRITICA – Damascelli chiude contestando direttamente Sacchi: «Bisogna anche conoscere il significato e le conseguenze di quello che si dice. Non è che se uno è un grande personaggio può dire la qualunque. Può dire che si dovrebbe verificare la situazione patrimoniale dell’Inter, dire che bara è un’affermazione. Non è in linea col personaggio che fu, che sembra autorizzato a dire tutto quello che vuole sul calcio. Quando parla del fatto che Simone Inzaghi non ha affrontato con disegno tattico e schieramento tattico la partita con l’Atlético Madrid, perché ha messo troppi uomini a difendere, se uno va a vedere la partita del Milan di Sacchi col Benfica vedrete quanti difensori aveva!»