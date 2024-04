Sacchi, ancora? Ennesimo delirio: «L’Inter vince barando! Io volevo altro»

Sacchi continua a far discutere per le sue dichiarazioni piuttosto particolari nei confronti dell’Inter. L’ex allenatore del Milan, durante la presentazione del suo libro “Il realista visionario” a Jesi, si scaglia di nuovo contro la squadra di Inzaghi. Senza motivo.

L’ENNESIMO ATTACCO – Arrigo Sacchi non allena dal 2001 e non vince un trofeo dal 1990. Eppure, ancora oggi, ogni volta che parla sembra che sia l’unica fonte esclusiva sul calcio. Ma in realtà spesso le dichiarazioni di Sacchi sono piuttosto discutibili, in particolare quelle sull’Inter. L’ultima arriva durante la presentazione del suo libro a Jesi, mentre raccontava un episodio sul suo Milan: «A Silvio Berlusconi una volta dissi “qui ci sono dei giocatori che a me non interessano proprio. Gli inglesi non mi interessano, ci sono dei giocatori che invece mi interessano”. Io non volevo neanche che spendesse molto, perché vincere col bilancio in rosso è rubare! (applausi in sala, ndr). C’è una tendenza ad arrivare all’obiettivo da furbi: bisogna uscire da questa situazione, altrimenti resteremo sempre in uno stato di crisi. L’Inter sta barando? Sì».

SENZA MOTIVO – La folle uscita di Sacchi sull’Inter ha ancora meno senso se si guarda il contesto, ossia il discorso che stava facendo. Perché racconta di un’altra epoca, gli anni Ottanta, non ora dove l’Inter ha quattordici punti di vantaggio sul “suo” Milan: «Io proposi dei giocatori a Berlusconi, un grandissimo presidente. Gli feci prendere Carlo Ancelotti e non me lo voleva prendere, perché il nostro medico lo aveva curato e aveva problemi al ginocchio sinistro. E anche il destro era messo male. Berlusconi aveva le idee chiare però: mi diceva che dovevamo diventare la migliore squadra del mondo».