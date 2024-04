Inter-Cagliari, due nel mirino: attese novità sui recuperi

Inter-Cagliari, domenica alle 20.45, potrebbe vedere due recuperi per Inzaghi. Un vantaggio in più, visto che – come noto – ci sarà da sostituire gli squalificati Lautaro Martinez e Pavard.

OPZIONI IN PIÙ – Inter-Cagliari non vedrà Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, ma Simone Inzaghi può sorridere. Dall’allenamento di domani, anticipa Andrea Paventi collegato da Appiano Gentile su Sky Sport 24, sono attese novità su Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij. Entrambi hanno superato i rispettivi infortuni, che gli avevano fatto saltare la trasferta di lunedì a Udine (l’olandese non c’era nemmeno nove giorni fa con l’Empoli). Domani è previsto che intensifichino i carichi di lavoro, in modo da capire se potranno farcela per Inter-Cagliari.

IL DOPPIO RIENTRO – La presenza di Bastoni e de Vrij sarà un eventuale vantaggio per Inzaghi, ma dovrà essere valutata nei prossimi allenamenti. In ogni caso, riaverli a disposizione ridurrebbe l’emergenza in difesa dove Benjamin Pavard è squalificato, alla pari di capitan Lautaro Martinez. Al posto del francese, come già vi abbiamo raccontato da ieri, il favorito è Yann Bisseck. In vista di Inter-Cagliari, Paventi ha poi ipotizzato dei possibili altri cambi rispetto alla vittoria di avantieri con l’Udinese: fra questi scalpita il goleador Davide Frattesi.