Sacchi, ma cosa sta dicendo? Illazioni pesanti, ma Inter sempre superiore

Sacchi come al solito riesce a far parlare di sé per l’ennesima uscita sconclusionata sull’Inter. E lo diciamo con il massimo rispetto per l’allenatore che fu e del quale adesso rimane un grande ricordo, seppur sbiadito. Perché rovinare tutto con dichiarazioni sulle quali evidentemente non riflette abbastanza?

DETTAGLI INSIGNFICANTI – Arrigo Sacchi è stato un grande allenatore, un rivoluzionario, uno che ha lasciato il segno. E su questo non ci sono dubbi e mai ce ne saranno. Molti dubbi lasciano invece le sue uscite senza né capo né coda sull’Inter di Simone Inzaghi, ma anche un po’ sul “suo” Milan. Perché per ogni “Inter gioca nella vecchia maniera” è seguito quasi sempre “Milan unica squadra italiana con mentalità europea”. Poi arrivò l’Euroderby e furono dolori per quelli con gioco e mentalità europea. Ma saranno solo inutili dettagli, certo. Poi arrivò anche la finale di Champions League sempre per quelli con il catenaccio vecchio stile, ma anche in quel caso trattasi di pura coincidenza.

Sacchi, scusi? Ennesimo attacco gratuito all’Inter completamente infondato

A inizio campionato Sacchi insiste con il gioco poco propositivo dell’Inter di Inzaghi nonostante tutto parlasse dell’esatto contrario: prestazioni, numeri, atteggiamento. Ad un certo punto, messo spalle al muro da una squadra che vince, convince e diverte, l’ex Milan cambia per un attimo versione, riconoscendo la bellezza delle trame di gioco dell’Inter, ovviamente stuzzicata dai suoi consigli. E va bene prendersi anche qualche merito, dai perché no.

Ora che la Serie A sta volgendo al termine, con un’Inter sempre capolista e a +14 sul Milan di Stefano Pioli, Sacchi con un vero colpo di coda se ne esce con “l’Inter sta barando”. Scusi? Dopo la Marotta League, ecco un’altra falsità, un attacco gratuito e fondato sul nulla totale. Un’illazione anche piuttosto pesante che andrebbe ripresa prontamente dalla società nerazzurra. Ma forse è meglio lasciare il signor Sacchi nelle sue convinzioni vecchie e sbagliate.