Padovan: «Marotta supplisce a un’assenza tragica all’Inter! Risarcisco Acerbi»

Marotta è vicino a vincere il suo secondo campionato all’Inter, dopo quello del 2020-2021. Padovan, durante Radio Radio – Lo Sport, evidenzia il suo lavoro nonostante le numerose difficoltà.

IL MIGLIORE – Per Giancarlo Padovan c’è un protagonista su tutti nella stagione dell’Inter: «Giuseppe Marotta, perché ha lavorato per questo obiettivo da tre anni. C’è andato vicino già dal primo anno, quando Simone Inzaghi in parte tradì le aspettative. Ogni anno fornisce all’allenatore, qualsiasi esso sia, una rosa di qualità. La parte dirigenziale, Marotta e Piero Ausilio, supplisce a un’assenza tragica come quella della proprietà. All’Inter non se ne accorge nessuno, nel senso che c’è un management più forte della proprietà: questa è la grande forza della società e di Marotta».

IL TECNICO – Fra le buone parole di Padovan non solo Marotta, anche Simone Inzaghi: «Non si può non metterlo fra i protagonisti. Arriva allo scudetto con grande merito, ovunque è stato ha vinto. Magari non titoli pesanti, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, però gli mancava lo scudetto e l’ha vinto. E la finale di Champions League resterà non come una medaglia, ma come un segnale».

LA CURIOSITÀ – Dopo Marotta e Inzaghi, Padovan fa una scelta particolare per il giocatore che “riassume” quanto fatto dall’Inter: «Francesco Acerbi. Un giocatore che si è “macchiato”, anche se non è stato punito, di un peccato grave ma è stato assolto e quindi per noi dev’essere assolto. Giocatore che, a trentasei anni, è affidabilissimo sia in Nazionale sia nell’Inter. Doma qualsiasi avversario che viene affrontato nell’uno contro uno, sa manovrare la difesa in maniera autentica. Ci metto Acerbi come risarcimento per quello che, forse ingiustamente, gli abbiamo detto».