Inter-Cagliari, non solo Bastoni: un altro oggi presente in gruppo!

Fra le notizie del pomeriggio, nell’allenamento di ripresa ad Appiano Gentile, il probabile recupero di Bastoni. Ma, a quattro giorni da Inter-Cagliari, c’è un altro giocatore che Inzaghi ha avuto in gruppo.

LA PRESENZA – Oggi l’Inter è tornata in campo ad Appiano Gentile, in vista della partita di domenica (ore 20.45) contro il Cagliari. Fra i giocatori che Simone Inzaghi ha potuto allenare c’era anche Alessandro Bastoni, fuori lunedì a Udine per un fastidio ai flessori. Sarà rivalutato domani, assieme all’altro infortunato Stefan de Vrij, ma dalla seduta odierna c’è una grande novità: in gruppo pure Juan Guillermo Cuadrado. Il colombiano dalla scorsa settimana sta gradualmente aumentando i carichi, da capire se potrà esserci in Inter-Cagliari.

DI RIENTRO – Cuadrado non gioca dall’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, contro la Real Sociedad il 12 dicembre. Poi l’operazione e il lento periodo di convalescenza. Ora superato. Questo fa sì che, magari già da Inter-Cagliari di domenica sera, possa rivedersi fra i convocati (alla pari di Bastoni e de Vrij) in modo da avere un ruolo nel finale di stagione. Finora le presenze di Cuadrado sono nove, sette in Serie A e due in Champions League, con due assist.