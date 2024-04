Cuadrado rivede l’Inter (da lontano): il piano per il finale di stagione

Cuadrado oggi ha svolto il suo primo allenamento in gruppo del 2024, nonostante si sia solo al 4 aprile. Il laterale, finora un corpo quasi estraneo all’Inter, cerca un finale di stagione in crescendo.

DI RIENTRO – Una delle novità di oggi è che Juan Guillermo Cuadrado ha fatto l’allenamento in gruppo coi compagni ad Appiano Gentile. E come lui Marko Arnautovic, mentre si aspetta fra domani e sabato Stefan de Vrij. Il laterale colombiano, però, non sarà a disposizione per Udinese-Inter di lunedì sera: ancora troppo presto.

LO STOP – Cuadrado il 20 dicembre si era sottoposto, a Turku in Finlandia, a intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro. Un problema notevole, che lo ha tenuto fermo ben tre mesi e mezzo. L’ultima presenza con l’Inter è datata 12 dicembre, ultima giornata dei gironi di Champions League contro la Real Sociedad: l’unica da novanta minuti. In tutto sono nove, sette in Serie A e due in Champions League, senza gol ma con due assist. E l’infortunio l’ha frenato ulteriormente.

IN RITARDO – Il ritorno in gruppo oggi di Cuadrado fa sì che per lui è come se riinizi la preparazione. Questo fa sì che, inevitabilmente, ci sia da attendere prima di poterlo rivedere in campo. Qualche partita, perché gli serviranno degli allenamenti per ritrovare il ritmo. Ma l’infortunio è ormai alle spalle e Cuadrado potrà dare ancora un contributo all’Inter, che finora non ha dato.