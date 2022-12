Lukaku-Inter, è arrivato il momento: 2023 da dentro o fuori. Gli obiettivi

Romelu Lukaku è rientrato oggi ad Appiano per la prima giornata di lavoro con l’Inter post Qatar 2022 (vedi articolo). Per il belga sarà un 2023 da dentro o fuori: ecco gli obiettivi da centrare

OBIETTIVI – Romelu Lukaku ha ripreso contatto con il mondo Inter. Il belga dovrà scrollarsi di dosso lo sconforto dovuto all’eliminazione prematura del Belgio dal Mondiale e concentrarsi al 100% sui nerazzurri: per il belga sarà un 2023 da dentro o fuori. Il motivo è semplice: in estate l’attaccante era stato salutato come tassello mancante per una squadra che era andata ad un passo dal bis-scudetto. “Big Rom” però, causa infortuni, non ha potuto dare un contributo concreto alla causa, mettendo in dubbio una riconferma che sembrava quasi scontata. Nel girone di ritorno, fra Serie A e Champions League, il belga dovrà ripagare le attese dei tifosi e la fiducia di Inzaghi: dovrà essere l’arma in più per la ricorsa scudetto dell’Inter e per il prosieguo del cammino in Champions League. E con una seconda parte di stagione da protagonista, la permanenza a Milano diventerebbe sempre più probabile.