Lukaku primo giorno di lavoro ad Appiano Gentile! Il programma – Sky

Lukaku è tornato ad allenarsi con l’Inter ad Appiano Gentile. Massimo Nebuloni, in collegamento su Sky Sport, racconta il programma di allenamento svolto dal belga

AL LAVORO – Lukaku, in mattinata, ha ripreso contatto con il pianeta Inter. Il belga si è infatti recato ad Appiano Gentile per il primo lavoro con il gruppo guidato da Inzaghi. Massimo Nebuloni, in collegamento su Sky Sport, racconta il programma giornaliero del numero 90: «Lukaku si è fatto attendere all’uscita da Appiano Gentile. Mancava da più di 40 giorni. Oggi è andato via dopo una doppia-seduta in palestra, sfinito dopo un primo lavoro parziale con i compagni. Saranno giorni intensi per lui: l’inizio sarà blando, però l’obiettivo è quello di ritrovare la condizione atletica ottimale e la brillantezza per poi potersi proporre come titolare nello scontro diretto del 4 gennaio contro il Napoli».