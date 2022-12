Inter Women, Chawinga fondamentale: premio post-partita per lei

Tabitha Chawinga, con la sua doppietta, ha deciso la partita tra Pomigliano e Inter Women (1-2). Una grande prestazione la sua, che è stata nominata dalla FIGC come la giocatrice migliore della partita.

MVP – Prestazione totale di Tabitha Chawinga, che ha dimostrato tutta la sua importanza per l’Inter Women nella vittoria di oggi contro Pomigliano per 1-2. È stata lei a realizzare la doppietta che ha regalato i tre punti alle nerazzurre, oltre ad essere l’unica ad aver realizzato più di un dribbling (2) con successo tra le giocatrici in campo.

Questo il post del premo, pubblicato dalla FIGC.