Lukaku infortunato non diventi alibi per l’Inter. Inzaghi, servono alternative!

Lukaku vola in Belgio per continuare il suo percorso di recupero dopo l’infortunio (vedi QUI). La sua assenza non diventi alibi per l’Inter di Simone Inzaghi che, invece, è chiamato a trovare soluzioni alternative.

NO ALIBI – L’Inter ha perso malamente il derby di campionato senza Romelu Lukaku, ma cosa sarebbe successo se ci fosse stato il centravanti belga? Una domanda che sicuramente non avrà mai una risposta, e che probabilmente Simone Inzaghi non avrà neanche il bisogno di avere. L’Inter e i suoi tifosi adesso cercano solamente risposte concrete dal tecnico piacentino e dal gruppo, che fin qui hanno totalizzato tre vittorie e già due sconfitte (contro Lazio e Milan). Intanto l’attaccante dopo l’infortunio è volato in Belgio per provare ad anticipare i tempi del suo recupero e condividere i suoi progressi con lo staff medico belga. La sua assenza – anche contro il Bayern Monaco -, adesso, non diventi alibi per l’Inter. Sono altri gli uomini a cui Inzaghi dovrà fare affidamento. Semmai il tecnico è chiamato a trovare soluzioni alternative rispetto a quanto si è visto in campo in questo avvio di stagione a partire dalla difesa (portiere compreso), considerato gli otto gol subiti in cinque partite. Anche cominciare a prendere in considerazione una nuova sistemazione tattica potrebbe essere una soluzione (es. difesa a quattro), anche a partita in corso.