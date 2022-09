Uruguay, due amichevoli prima del Mondiale: Alonso convoca un proprietà Inter

L’Uruguay allenato da Diego Alonso ha comunicato la lista dei quarantadue convocati in vista delle prossime due amichevole prima del Mondiale. Tra questi anche un giocatore di proprietà dell’Inter.

CONVOCATI – Diego Alonso ha reso noto la lista dei quarantadue convocati dall’Uruguay impegnato in due amichevoli prima dell’inizio del Mondiale in Qatar. Cinque i giocatori convocati dal campionato di Serie A: Olivera del Napoli, Vina della Roma, ‘l’ex nerazzurro Matìas Vecino della Lazio, Alvarez del Sassuolo e anche il giovane attaccante di proprietà dell’Inter, Martin Satriano, attualmente in prestito all’Empoli.