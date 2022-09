Milan, segnalazione alla Procura: cori antisemiti dalla curva dell’Inter

Dal Milan arriva una denuncia per un fatto avvenuto ieri prima del derby. I rossoneri parlano di cori antisemiti da parte della curva dell’Inter.

LA RICHIESTA – Il Milan ha inviato una segnalazione alla Procura Federale per cori antisemiti da parte della curva dell’Inter. Lo comunica il giornalista Antonio Vitiello, con il Giudice Sportivo che potrebbe esprimersi in tal senso martedì. L’episodio risulta essere avvenuto ieri all’ingresso delle squadre in campo, stando a un video postato dalla società rossonera su Twitter. Il club ha condannato quanto avvenuto e chiede provvedimenti.

Che tristezza. Such a shame. https://t.co/CgYC7881a5 — AC Milan (@acmilan) September 4, 2022

”Che tristezza”, il post del Milan su Twitter dove mostra un video con la prova del coro.