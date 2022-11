Lukaku in Belgio, un aspetto non chiaro! Giorni decisivi anche per l’Inter

Lukaku è volato in Belgio per affidarsi ai suoi medici di fiducia (QUI le parole del fisioterapista), ma un aspetto non è ancora chiarissimo. Il belga infatti potrebbe anche ritornare in Italia per svolgere altri esami diagnostici oppure rimanere in Belgio fino all’inizio dei Mondiali in Qatar

VIAGGIO IN BELGIO – Romelu Lukaku e l’Inter è come se non si fossero mai rivisti dato che il belga è fuori per infortunio da fine agosto. Solo una comparsa con il Viktoria Plzen (con gol) e poi nuovamente fermo. Il belga è volato in Belgio per affidarsi ai suoi medici di fiducia, tra i quali il fisioterapista Lieven Maesschalck il quale ha chiaramente detto che la decisione di rimanere o meno in Belgio arriverà dopo l’esito dei primi esami.

GIORNI DECISIVI – Dunque non è ancora chiaro se Lukaku farà ritorno a Milano per svolgere ulteriori esami diagnostici o se invece rimarrà in Belgio in attesa della partenza per i Mondiali in Qatar. Partenza che al momento non sembra in dubbio, con il rischio che l’esito degli esami dica altro. Sono giorni concitati per Lukaku e anche per l’Inter che finora ha dovuto fare a meno di lui e riflette sul futuro da farsi.