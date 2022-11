Lukaku, il fisioterapista del Belgio: «Attesa per esito esami. Poi decisione»

Lukaku da oggi è in Belgio per svolgere degli esami specifici dopo il nuovo infortunio (vedi articolo). Il fisioterapista della nazionale, Maesschalck, parlando a Sporza dà un quadro della situazione anche per capire quando si sapranno i tempi di recupero.

QUANDO RIENTRA? – Che Romelu Lukaku possa tornare prima dei Mondiali è molto difficile. Il fisioterapista del Belgio, Lieven Maesschalck, parla di come la nazionale stia valutando l’infortunio con l’Inter: «Abbiamo un’ottima collaborazione con i club, ma questo durante l’anno. Le analisi con Lukaku sono iniziate oggi, vedremo quale sarà l’esito. Poi si deciderà se rimarrà o meno in Belgio. Possibilità che venga convocato per i Mondiali? Ha molta esperienza, può farcela. Abbiamo già avuto casi simili, come Axel Witsel agli Europei e Vincent Kompany in un’altro Mondiale: non è la prima volta, Lukaku è abbastanza forte mentalmente per farcela. Poi non posso fare ancora valutazioni sulla prima partita, perché dobbiamo aspettare l’esito degli esami».