Denis: «Lautaro Martinez il più in forma in Serie A. Inter? Fra le prime tre»

German Denis, ex attaccante di Napoli ed Atalanta, ha parlato a proposito di Lautaro Martinez e del momento dell’Inter in Serie A. Queste le sue parole sulle frequenze di TMW Radio

IN FORMA – Queste le parole di German Denis su Lautaro Martinez: «Ad oggi posso dire che è il più in forma tra gli attaccanti nel calcio italiano. Ogni volta che arriva la palla crea qualcosa, è diventato così pericoloso che se gli concedi un metro è finita. Mi auguro faccia così anche in Qatar. Inter? Quando ha iniziato si vedeva che mancava un po’ di rodaggio. Dopo di che hanno iniziato a giocare di più, li ho visti più sciolti e più preparati. Io credo che sarà quella squadra che darà fastidio sino alla fine. Secondo me arriverà fra le prime tre assieme ad una fra Napoli, Atalanta bisognerà vedere ed il Milan».