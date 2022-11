Fiorentina batte 0-3 il Riga ma il primo posto non arriva! Sarà playoff

La Fiorentina di Italiano, già qualificata ai sedicesimi di finale della Conference League, ha disputato l’ultima partita del Girone contro il Riga in Lettonia. I viola hanno chiuso la pratica già nel primo tempo mettendo a segno tre reti ma in ogni caso non hanno strappato il primo posto all’Istanbul Basaksehir che ha trionfato con l’Heart of Midlothian

SPAREGGIO – La Fiorentina di Vincenzo Italiano aveva già strappato il pass per i sedicesimi di finale di Conference League mentre oggi contro il Riga sperava di poter conquistare il primo posto del Girone. Non è successo perché anche l’Istanbul Basaksehir ha vinto la sua partita con l’Heart of Midlothian, mettendo al sicuro la prima posizione in virtù del miglior rendimento negli scontri diretti. I viola dovranno dunque disputare i playoff contro una delle squadre in arrivo dall’Europa League.

PRATICA CHIUSA NEI PRIMI 45′ – La Fiorentina comunque ha vinto contro il Riga mettendo a segno tre reti già nella prima frazione di gioco: ad aprire le marcature è stato Barak al 7′. Il raddoppio arriva al 44′ con Cabral mentre al 47′, proprio in chiusura di primo tempo, Saponara trova lo 0-3 con un gol d’autore.