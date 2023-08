Lukaku, fuga dall’Inter vicolo cieco? Juventus a parte, altre 2 ipotesi

Lukaku continua a far parlare di sé e non di certo per le prodezze in campo, dato che ancora non ha una squadra. La Juventus sembrava a un passo ma il Chelsea si è tirato indietro e per ora rimane una pista freddina. A questo punto è possibile di tutto, anche ritrovare il belga in un’altra big italiana

FANTASMA – Romelu Lukaku è un po’ il fantasma di questa sessione di calciomercato. Dopo il tradimento e l’ennesima fuga dall’Inter, il belga sembrava a un passo dalla Juventus che però proprio ieri ha ricevuto una doccia fredda dal Chelsea, poco convinto dello scambio con Dusan Vlahovic. La pista al momento si è raffreddata ma non è del tutto tramontata e rimane in ogni caso la più quotata ma in ogni caso le ipotesi fioccano e diventano tutte plausibili, compresa quella di vederlo ancora in Serie A e non a Torino.

Lukaku, quale destino dopo la fuga dall’Inter? Almeno due big italiane potrebbero pensare a lui

Insomma, Lukaku pensava di scappare dall’Inter e trovare subito squadra. Peccato che non sia così appetibile come pensa dato che un trentenne con un ingaggio pesante e un carattere ballerino non è proprio l’ideale per chi non pensa solo al presente ma anche al futuro. Scartando la possibilità che rimanga senza squadra, le ipotesi sono tante sul futuro dell’ex numero 90 nerazzurro. Per esempio un ritorno in Premier League, dove c’è il Tottenham che ben presto si priverà di Harry Kane e dunque avrà bisogno di una punta. Ma anche in Italia almeno due squadre potrebbero pensare a lui: una è la Roma, che ora come ora in attacco ha solo Andrea Belotti e l’altra è il Milan che sta cercando proprio un attaccante. Ripetiamo, si tratta solo di suggestioni ma trattandosi di Lukaku tutto è possibile.