Barella sottotono in Salisburgo-Inter: un dato da non ignorare

Nicolò Barella non ha brillato particolarmente in Salisburgo-Inter (3-4), giocata con la fascia da capitano al braccio per l’assenza di Lautaro Martinez. A preoccupare è soprattutto un dato legato al precampionato del centrocampista.

SITUAZIONE DIFFICILE – L’amichevole di ieri tra Salisburgo e Inter (finita 3-4) lascia diversi spunti da analizzare in vista della stagione 2023/24. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno faticato non poco ad imporsi sui padroni di casa, anche a causa delle condizioni di gioco. Specialmente nel secondo tempo l’atmosfera ricordava più un match di pallanuoto che di calcio, come emerge anche dalle parole di Hakan Calhanoglu. Il campo ai limiti dell’impraticabilità rappresenta quindi un’attenuante per certi errori dei nerazzurri. In primis quelli di Nicolò Barella (non il migliore in campo), che però conferma un trend da non ignorare assolutamente.

MOLTA IMPRECISIONE – Il campo della Red Bull Arena di Salisburgo non permetteva di praticare un calcio raffinato. E anche ad esso si può imputare parte degli errori che ha portato al vantaggio dei padroni di casa. Errori che nell’Inter sono imputabili a Yann Sommer, forse troppo presuntuoso, e a Barella. È infatti il capitano nerazzurro a perdere un pallone sanguinoso, che porta al gol di Karim Konaté. In generale, il numero 23 è parso tanto, troppo impreciso nella gestione dei palloni. Tanto da sbagliare ben 9 passaggi su 32 tentati, per un coefficiente di precisione del 72% (molto basso per i suoi standard). E purtroppo non è una novità nel precampionato del vice-capitano dell’Inter.

POSIZIONE CHIAVE – Partendo dall’amichevole contro l’Al Nassr, la prima della tournée giapponese dell’Inter, Barella perse 7 palloni. Contro il PSG invece il 23 perde il possesso 8 volte (dietro a Hakan Calhanoglu con 9 e Federico Dimarco con 10). Ieri invece, su 138 palloni persi dai nerazzurri, addirittura 14 appartengono a Barella (16 e 15 rispettivamente per Dumfries e Dimarco). Ribadiamo che il campo di ieri non aiutava certo il controllo da parte dei giocatori. Tuttavia non deve rasserenare che Barella sia quasi sempre il giocatore che perde più palloni in mezzo al campo. Una posizione drammatica in cui cedere il possesso agli avversari. Che rischia di mandare fuori asse tutti gli equilibri di squadra, creando non pochi problemi all’intera fase difensiva. Il numero 23 deve ritrovare concentrazione e tranquillità, doti fondamentali per il ruolo in rosa (vice-capitano dietro a Lautaro Martinez) e in campo.