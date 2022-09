Lautaro Martinez sempre più leader dell’Inter. Ora la Champions League

Lautaro Martinez ha tirato fuori una prova da leader contro il Torino. L’argentino è sempre più un elemento cardine dello spogliatoio: le sue doti serviranno anche in Champions League

LEADER – Lautaro Martinez è sempre più un leader dell’Inter. L’argentino, contro il Torino, pur non segnando ha letteralmente trascinato la squadra: una prestazione di abnegazione difensiva e “garra” che certificano il totale coinvolgimento del “Toro” nel progetto nerazzurro. L’importanza di Lautaro nell’universo nerazzurro non si ferma quindi al solo aspetto tecnico: complice la stagione dello scorso anno, il peso specifico del Toro all’interno dello spogliatoio nerazzurro è diventato via via sempre più importante. Adesso all’argentino toccherà un altro compito importante: trascinare l’Inter anche in Champions League. A cominciare dalla sfida di martedì contro il Viktoria Plzen: la vittoria è fondamentale per coltivare le speranze di un passaggio del turno.