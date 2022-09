Sconcerti: «Inter, situazione non più sostenibile! Valutazione Zhang giusta»

Sconcerti esprime la propria opinione riguardo la possibile cessione dell’Inter da parte della famiglia Zhang, soffermandosi in particolare sulla richiesta di acquisto. Il giornalista ne ha parlato su Calciomercato.com.

CESSIONE DEL CLUB – Mario Sconcerti parla della possibile cessione del club nerazzurro e le richieste della famiglia Zhang: «Se ha davvero deciso di vendere per l’Inter può essere un buon affare. La situazione non è più sostenibile, lo scrivo da molto tempo e per altrettanto mi sono serenamente preso migliaia di insulti. Il balzo strategico della Cina è vecchio di due anni, i soldi che entrano nell’Inter di Zhang non possono più venire da lì. Risulta che Zhang valuti l’Inter un miliardo e duecento milioni di euro. Credo sia una valutazione oggettiva, salvo essere Zhang in condizioni non ideali per trattare. Nella valutazione va messo l’accordo con il Comune per lo stadio, cioè il vero affare in più. La Roma è costata 600 milioni, Commisso ha messo 440 milioni di dollari nella Fiorentina. L’Inter rappresenta Milano, la più grande porta d’ingresso nel made in Italy. Il prezzo dovrebbe tenere lontani gli avventurieri, l’Inter è cosa solo per miliardari veri».