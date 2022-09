Inter, gioco sulle fasce latita. Ma Inzaghi ha ancora una ‘coppia’ da provare

L’Inter, a differenza dello scorso anno, sfrutta meno le corsie esterne. Inzaghi ha provato tante “coppie” d’esterni, a parte una. In arrivo nuovo esperimento?

COPPIE – L’Inter a differenza delle ultime stagioni, in questo inizio di campionato sembra sfruttare meno il gioco sugli esterni. Uno dei fattori che certamente ha contribuito è l’addio di Perisic: il croato è stato, per diverso tempo, uno sfogo per la manovra nerazzurra con l’ormai esterno del Tottenham che spesso creava superiorità numerica sulle fasce. Una mancanza che, in questa stagione, si è vista con Inzaghi che, pur sperimentando, non ha ancora trovato la “coppia” di esterni titolare. In teoria, i titolari, sarebbero Dumfries e Gosens. Nei fatti, le caratteristiche dei due, si mal sposano con il modo di giocare predicato dal tecnico: entrambi non sono dei gran dribblatori ed hanno bisogno del pallone negli spazi. Questo toglie opzioni alla manovra che, quest’anno, è costretta a passare di più dal centrocampo ed arrivare direttamente alle punte. Inzaghi, però, non ha finito di sperimentare: c’è una coppia che, ancora, non è stata provata.

ESPERIMENTO – Presto o tardi andrà provata la coppia di esterni Gosens-Bellanova: il tedesco ha necessità di trovare continuità e fiducia. L’ex Cagliari merita una chance per dimostrare di essere da Inter. Il giovane, contro il Torino, pur non brillando, è entrato con lo spirito giusto, contribuendo al forcing finale che ha poi portato al gol vittoria di Brozovic. Difficile però che la “nuova coppia” abbia una chance già martedì contro il Viktoria Plzen. È probabile che, Inzaghi, riservi questo tipo di soluzioni per partite più “morbide” in campionato.