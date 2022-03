Lautaro Martínez ritrovato. E la libertà di testa si è vista nel tiro a Liverpool

L’Inter domenica affronta il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino. Un match non semplice con i nerazzurri attesi da uno scoglio molto difficile da superare. In campo ci sarà Lautaro Martínez. Il toro è tornato e la svolta si è vista a Liverpool.

LIBERTA’ – L’Inter ha ritrovato il miglior Lautaro Martínez. 4 gol in due partite sono un ottimo biglietto da visita verso l’impegno di domenica con il Torino con i nerazzurri che vogliono continuare a correre. La svolta per l’argentino c’è stata contro la Salernitana con i tre gol e la libertà di testa si è vista a Liverpool. Il gol segnato è stato spettacolare ma è come ha calciato che testimonia come si sia sbloccato il Toro. Un tiro del genere, prima della Salernitana, probabilmente non lo avrebbe mai tentato. Pensato sì, tentato no. La differenza sta lì. l fatto che abbia ritrovato serenità e lucidità permette a Lautaro Martínez di tornare ai suoi livelli. E l’Inter gongola.