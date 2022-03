Landstrom: «Inter, chiudere bene la stagione! Campionato competitivo»

Elin Landstrom, giocatrice dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Il difensore della squadra di Rita Guarino è determinata a chiudere bene la stagione

OBIETTIVO − Landstrom è determinata a chiudere bene la stagione: «La squadra ha tanta voglia di riprendersi. Dopo gli ultimi risultati, l’obiettivo è chiudere la stagione nel migliore dei modi. Mi aspettavo un campionato così competitivo e credo che tutte le squadre abbiano le qualità per fare bene e fare tanti punti. È una lega veramente di livello. È molto importante lavorare per ricompattarsi e migliorare come squadra, vogliamo chiudere la stagione bene».