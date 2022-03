Torino-Inter, novità sulla fascia sinistra? Ballottaggio in corso. La situazione

La situazione in casa nerazzurra in vista del match tra Torino e Inter, partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

TORINO-INTER – Secondo quanto riportato da Sky Sport, sospiro di sollievo per l’Inter riguardo l’infortunio di Marcelo Brozovic. Invece più serio quello di Stefan de Vrij. Dunque Simone Inzaghi dovrà sostituirlo per il match in casa del Torino. Milan Skriniar si schiererà al centro, con Danilo D’Ambrosio favorito. Sfida sulla fascia sinistra fra Ivan Perisic e Robin Gosens, con il tedesco che spera di scendere in campo dal 1′ per la prima volta da quando si è trasferito al club milanese. A centrocampo ci sarà Brozovic. In attacco Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Fonte: Sport.Sky.it