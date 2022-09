Lautaro Martinez si prende l’Inter in spalla: caccia al gol in Europa

Come dimostrato nella gara vinta sabato per 1-0 a San Siro contro il Torino, Lautaro Martinez sta diventando sempre più un leader non solo per l’attacco, ma anche per l’Inter in generale. Dopo le reti segnate in campionato, ora l’argentino punta a lasciare il segno anche in Champions League.

NUOVO OBIETTIVO – Dopo i tre gol segnati in campionato a Spezia, Lazio e Cremonese, ora Lautaro Martinez punta a lasciare il segno anche in Europa. Il Toro, nonostante non sia andato in rete nelle ultime tre gare contro Milan, Bayern Monaco e Torino, si è dimostrato sempre più leader e trascinatore della squadra. In particolar modo nell’ultima sfida, dove letteralmente da solo ha cercato di tenere in piedi il poco prolifico attacco nerazzurro. Lautaro Martinez ora ha l’occasione di sbloccarsi e di lasciare il segno anche in Champions League. Proprio da lui è attesa un’altra grande prestazione nella trasferta contro il Viktoria Plzen, dove i tre punti sono categorici per riscattare non solo l’esordio contro il Bayern Monaco. Ma anche per arrivare al doppio confronto con il Barcellona con le migliori chance di giocarsi il passaggio del turno.