Deulofeu punta l’Inter: «Ci divertiamo a vincere! Avanti per la prossima»

Mentre l’Inter si concentra sulla sfida di domani in UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen, in casa Udinese si pensa già alla partita di domenica contro i nerazzurri. Come dimostrano le parole di Gerard Deulofeu.

MENTALITÀ VINCENTE – Gerard Deulofeu mette già l’Inter nel mirino. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, l’attaccante dell’Udinese pensa già alla sfida di domenica contro i nerazzurri, che a loro volta saranno prima impegnati con la gara di domani contro il Viktoria Plzen in UEFA Champions League. Attraverso i suoi canali social, Deulofeu ha parlato in questi termini: “Quanto valore dobbiamo dare a questa sensazione e a questa mentalità vincente. Si soffre, ma si continua e ci si diverte a vincere. Siamo tutti protagonisti. Andiamo avanti ancora per la prossima“.

Quanto valore dobbiamo dare a questa sensazione e a questa mentalità vincente. Si soffre ma si continua e poi ci si diverte a vincere. Tutti siamo protagonisti! Andiamo avanti ancora per la prossima. Vamos!!🤙⭐️🙏 pic.twitter.com/pWToxJtVIH — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) September 12, 2022

Questo il post del giocatore dell’Udinese, sia per festeggiare la vittoria di ieri, sia per accendere i riflettori sulla gara contro l’Inter.