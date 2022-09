De Grandis: «Dimarco tra i migliori italiani in questo inizio. Un pregio»

Dopo le prime sei giornate di campionato, il giornalista Stefano De Grandis ha fatto il punto sui migliori undici italiani in questo inizio. Tra i giocatori dell’Inter presente Federico Dimarco, elogiato per un pregio in particolare.

SELEZIONE AZZURRA – Un giocatore dell’Inter nella Top 11 dei giocatori italiani di Stefano De Grandis, considerando queste prime sei giornate di campionato. Per un motivo in particolare. Queste le parole del giornalista: «Dimarco l’ho scelto perché continua a mostrare la sua duttilità, a volte come terzo di difesa e a volte quinto di centrocampo, con ottimi risultati».