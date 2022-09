Correa, il Mondiale non aspetta: Champions League un’occasione

Joaquin Correa rischia di non andare al Mondiale. Le sue prestazioni fin qui in maglia Inter sono state tutt’altro che positive (fatto salvo i gol contro Spezia e Cremonese). Per convincere Lionel Scaloni a convocarlo nell’Argentina servirà ben altro. In questo senso, la Champions League può essere un’occasione da sfruttare.

MONDIALE A RISCHIO – Joaquin Correa, fin qui, non ha di certo sfruttato al meglio le occasioni che gli si sono presentate con l’Inter. Specialmente in questo periodo dove ha avuto più spazio, complice l’assenza per infortunio di Romelu Lukaku. Se per Lautaro Martinez il posto nell’Argentina per il Mondiale è assicurato, per Correa potrebbe invece essere a rischio. Servirà sicuramente di più per convincere il Commissario Tecnico Lionel Scaloni a chiamarlo per la spedizione in Qatar. Salvo due gol (con avversari non irresistibili come Spezia e Cremonese) e l’assist per Marcelo Brozovic contro il Milan, l’argentino ha fin qui fatto vedere ben poco.

OCCASIONE – Sicuramente nella gara di Champions League di domani contro il Viktoria Plzen, Correa scenderà in campo. Da capire se come titolare al posto di un opaco Edin Dzeko (peggiore in campo contro il Torino) o se da subentrante proprio al posto del bosniaco a gara in corso. Dopo la brutta figura con tanto di gol sbagliato nel finale contro il Bayern Monaco, quella in Repubblica Ceca può essere per Correa un’occasione di riscattare le sue fin qui poco brillanti prestazioni. E trovare il primo gol con la maglia dell’Inter nella più prestigiosa competizione a livello europeo. Per la felicità di Inzaghi, dei tifosi e anche di Lionel Scaloni.