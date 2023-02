Lautaro Martinez e poi? Crisi di gol se il Toro non si accende

Sampdoria-Inter ha mostrato nuovamente un problema che già lo scorso anno di questi tempi aveva colpito i nerazzurri. Ovvero la crisi di gol. E i numeri dimostrano come la squadra fatichi a segnare (e vincere) se non si accende Lautaro Martinez

POCHI GOL – Dalla partita contro il Napoli che ha aperto il 2023, l’Inter ha messo a segno 13 gol in totale comprese le gare di Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Ben sette di questi sono arrivati da Lautaro Martinez. Che ha di fatto creato il vuoto dietro di lui, dal momento che seguono in questa classifica Matteo Darmian ed Edin Dzeko con due reti. Le altre due sono arrivate invece da Federico Dimarco e Francesco Acerbi. Nullo il contributo del centrocampo, che aveva invece contribuito al bottino delle reti segnate nella prima parte di stagione. Il che segnala come l’Inter dipenda da Lautaro Martinez. E, quando l’argentino non si accende, le cose per la squadra si complicano.

PROBLEMA DA RISOLVERE – Ora il rientro di Romelu Lukaku potrebbe essere la chiave per risolvere il problema e aiutare Lautaro Martinez. Perché il problema è serio e va risolto. Lo si è visto anche lo scorso anno, quando proprio la siccità di gol ha di fatto tolto lo scudetto all’Inter di Simone Inzaghi. Sta al tecnico adesso lavorare per far sì che Lautaro Martinez sia aiutaato di più dal resto della squadra. E anche per avere un piano B nel caso l’argentino abbia una serata non ispirata.