Lautaro Martinez, Monza-Inter può essere l’occasione giusta per sbloccarsi

Lautaro Martinez, anche nel match di domani tra Monza e Inter, sembra destinato a partire dalla panchina complice l’ottima forma di Edin Dzeko. Il Toro potrebbe tornare molto utile a partita in corso in cerca di quel gol che manca ormai da novembre.

ANCORA PANCHINA − Lautaro Martinez sembra destinato a partire nuovamente dalla panchina in Monza-Inter. Dopo l’ottima prestazione offerta contro il Napoli, Inzaghi è sempre più intenzionato a confermare la coppia d’attacco composta da Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Il bosniaco è infatti in un ottimo momento di forma e per questo è difficile riuscire a rinunciare alla sua presenza sin dall’inizio.

Lautaro Martinez a secco di gol al Mondiale: l’ultimo risale a novembre. Monza-Inter occasione per sbloccarsi

OCCASIONE DA SFRUTTARE − Per Lautaro non si tratta comunque di una bocciatura. Oltre al grande momento di Dzeko, c’è da considerare il fatto che il Toro è rientrato in gruppo per ultimo, e per questo non può ancora essere al top della forma. Nella partita di domani potrebbe tornare molto utile all’Inter in caso di difficoltà. Avere un calciatore come lui che entra e risolve la partita è un lusso che in pochi possono permettersi. Per questo motivo la scelta di Inzaghi potrebbe rivelarsi giusta. Se infatti la partita dovesse rimanere bloccata, un suo ingresso con i difensori del Monza stanchi potrebbe consentire al numero 10 interista di sbloccarsi e regalare una vittoria ai nerazzurri. L’argentino non segna dal 6-1 contro il Bologna del 9 novembre, e domani potrebbe essere la giusta occasione per ritrovare il gol.