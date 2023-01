Monza-Inter, per Inzaghi solo conferme e zero dubbi a centrocampo – Sky

Sabato l’Inter tornerà subito in campo dopo la vittoria contro il Napoli. In programma una sfida dalla storia molto particolare, quella con il Monza. Da Andrea Paventi, in collegamento con Sky Sport, sono arrivati nuovi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra.

CONFERME – L’Inter affronterà sabato il Monza, è vietato sbagliare per Simone Inzaghi. Le scelte di formazione non sono ancora chiare, Andrea Paventi aggiorna così su Sky Sport: «Hanno recuperato tutti, anche chi ha avuto crampi come Edin Dzeko. L’unico che ha fatto lavoro differenziato è stato Marcelo Brozovic, squalificato in Coppa Italia e che avrà tempo per ritornare la prossima settimana. In mezzo al campo zero dubbi, confermato il centrocampo. L’Inter andrà a Monza solamente domani da Appiano Gentile e la formazione non è ancora decisa. Sulle fasce ci sono alcuni giocatori in ballottaggio. Bisogna poi capire se ci sarà un rilancio di Lautaro Martinez o meno, quindi alcuni dubbi ci sono. Simone Inzaghi deciderà all’ultimo».