Lautaro Martinez macchina da gol. E l’Inter strappa record (storici)

L’Inter continua a senso unico la sua strada verso l’obiettivo dichiarato: lo scudetto. E con un Lautaro Martinez su di giri, tutto diventa più reale.

PAZZO – Lautaro Martinez, la macchina da gol che sta trascinando l’Inter verso numeri da capogiro. Con l’argentino sempre così intraprendente, l’Inter continua a dominare la scena del calcio italiano e resta una delle squadre più pericolose anche in Europa. Con la vittoria contro il Lecce, Simone Inzaghi è entrato ancor di più nella storia dell’Inter. I nerazzurri, per la prima volta nella loro storia, sono andati a segno per 20 trasferte consecutive. Ad aggiungersi a questi numeri strabilianti, anche i poker rifilati nelle ultime uscite. Era dal 1947 che l’Inter non vinceva tre gare di fila in campionato segnando quattro goal. Un distacco eccessivo anche nella classifica dei gol fatti, con l’Inter che guida la Serie A con 63 gol fatti contro i 49 del Milan che si piazza al secondo posto.

CARICA – A guidare l’attacco dell’Inter, ritroviamo ancora una volta Lautaro Martinez. Con la doppietta rifilata al Via del Mare, l’argentino ha toccato quota 22 gol in stagione in 22 presenze. Insieme a Batistuta, Di Natale, Cavani e Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez da 65 anni a questa parte, è il quinto giocatore ad aver segnato più di venti gol in tre stagioni consecutive del campionato italiano. Con i due gol di oggi poi, ecco che sale a 101 gol. Un’infinità.