Pioli a -13 dall’Inter: «Tanti punti persi, pure oggi». E piange sul rigore

Pioli si lamenta dell’arbitro, un grande classico. Lo fa dopo Milan-Atalanta, per il calcio rifilato da Giroud a Holm (colpito non dove poi si tocca). L’allenatore rossonero ora è a -13 dall’Inter e si rammarica per i tanti punti persi che danno questo distacco.

CHE FREDDO! – Il Milan sprofonda: -13 dall’Inter capolista dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Su DAZN, Stefano Pioli è dispiaciuto per i tanti punti persi: «Anche stasera. Anche altre volte, sicuramente sì, ma anche stasera. Se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi, poi per meritare di vincere devi fare un gol in più dell’avversario. Li abbiamo messi in difficoltà, abbiamo giocato con personalità e qualità. Potevamo fare qualche gol in più, non ci siamo riusciti ed è un peccato. Ma è la prestazione migliore della settimana, la quinta in quindici giorni: meritavamo la vittoria».

IL DISTACCO – Pioli spiega quale sia l’obiettivo del Milan, ora che l’Inter è molto distante: «Dobbiamo pensare alla prossima partita. Queste tre settimane, a cominciare da stasera, sono molto importanti: Atalanta, Lazio, Empoli e Verona in campionato, più il doppio confronto con lo Slavia Praga, ci diranno molto della nostra stagione».

LA LAMENTELA – Il rigore per l’Atalanta c’è, anche se Emil Holm che subisce fallo finge di averlo ricevuto altrove. Questo fa sbroccare Pioli, che pure più volte (anche con riferimenti all’Inter) aveva detto di non voler parlare di arbitri: «Troppo poco, secondo me, per due cose. Emil Holm si mette le mani in faccia, non è lì che è stato colpito e già questo non va bene a mio avviso. In più è troppo poco per il metro di arbitraggio di Daniele Orsato, non oggi: è in assoluto l’arbitro che fischia meno falli in Italia, un arbitro di livello europeo e mondiale. È troppo poco: Holm non fa niente e si mette le mani in faccia, se non fa questo… Bravi loro, se non si fosse buttato con le mani in faccia non sarebbero andati a rivederlo. Stiamo prendendo troppi rigori contro quest’anno, qualcosa di esagerato nelle valutazioni arbitrali».