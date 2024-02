Lautaro Martinez, Juventus nel mirino: caccia al quinto sigillo

Lautaro Martinez è inevitabilmente uno dei protagonisti più attesi di Inter-Juventus di domenica. Contro i bianconeri l’argentino è a caccia del suo quinto sigillo.

BILANCIO – Fin dal suo arrivo in Serie A, per Lautaro Martinez sono stati quattro i gol segnati nelle sfide giocate in tutte le competizioni contro la Juventus. Di base uno a stagione, salvo la scorsa (22-23), dove il capitano nerazzurro è rimasto a secco contro i bianconeri. La prima rete segnata da Lautaro Martinez in un Inter-Juventus risale al campionato 2019-2020, seguito poi dal centro in semifinale di Coppa Italia nella stagione 2020-2021. Un importantissimo gol, l’argentino lo ha poi segnato nella stagione 2021-2022 nella Supercoppa Italiana giocata e vinta a San Siro. Infine il centro della gara di andata in questa stagione, valso l’1-1 a Torino. Domenica sarà caccia piena al suo quinto centro contro i bianconeri.