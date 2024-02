Inter-Juventus, l’asterisco sia un’occasione e non un peso psicologico

Non può che essere l’attesa di Inter-Juventus il tema principale di questi giorni, aspettando proprio lo scontro diretto a San Siro di domenica sera. I nerazzurri ci arrivano con l’asterisco della gara da recuperare, che dopo la partita con i bianconeri deve diventare un’occasione più che un peso.

RISULTATO OBBLIGATO – Andando ad analizzare in modo oggettivo la situazione di classifica, si può dire che in Inter-Juventus la pressione è tutta su Massimiliano Allegri e sui bianconeri. Dietro di un punto e con una gara in più, i torinesi hanno praticamente l’obbligo di vincere per evitare una minifuga dei nerazzurri. L’Inter dal canto suo sa di avere una grande occasione di dare una spallata al campionato e, per farlo, sarà necessario sfruttare l’occasione dello scontro diretto tra le mura di casa. Quel che è certo, però, è che per i nerazzurri bisognerà scendere in campo tenendo sempre a mente quell’asterisco che rappresenta la gara da recuperare contro l’Atalanta.

Inter-Juventus con asterisco: occhio al contraccolpo psicologico

OCCASIONE – In base al risultato di Inter-Juventus, infatti, molto si capirà sulla funzione di quell’asterisco che già ha punito i nerazzurri due stagioni or sono. Una vittoria porterebbe i nerazzurri a +4 e, a quel punto, la gara da recuperare sarebbe da leggere come una grossa, enorme occasione. Lo sarebbe di fatto anche con un pareggio, dal momento che la Juventus resterebbe dietro (seppur solo di un punto). Un’eventuale sconfitta, invece, significherebbe per l’Inter dover inseguire. E a quel punto l’asterisco diventerebbe un grosso peso psicologico, che costringerebbe l’Inter a scendere in campo contro l’Atalanta con l’obbligo di vincere a tutti i costi. Proprio come la famosa gara di Bologna. Uno scenario da evitare a tutti i costi.