Lautaro Martinez, in Inter-Torino manca il gol ma nessuno se ne accorge

Lautaro Martinez è tra i migliori in campo di Inter-Torino (1-0). Una prova da leader per il 10 argentino, riferimento offensivo dei nerazzurri.

TRASCINATORE – Lautaro Martinez è sempre più il leader indiscusso dell’attacco dell’Inter. Non solo per i numeri (al momento è il top scorer stagionale con 3 reti), ma anche e soprattutto per l’atteggiamento. Anche ieri contro il Torino ha preso l’attacco nerazzurro per mano, guidando e trascinando la squadra. Con grinta e cattiveria (agonistica), senza mollare un centimetro, meritandosi un 7 pieno in pagella. E per una volta la mancanza del gol segnato è una non-notizia.

Inter-Torino, la prestazione di Lautaro Martinez

NUCLEO – In attesa del rientro del compagno Romelu Lukaku (qui le ultime sulle sue condizioni), il 10 argentino ha assunto il ruolo naturale di riferimento offensivo della squadra. Ieri contro il Torino Lautaro Martinez ha toccato 55 palloni, decisamente di più rispetto a Edin Dzeko e Joaquin Correa. Messi assieme (26 il bosniaco, 12 l’altro argentino). Ed è il giocatore dell’Inter che più ha tirato verso la porta granata: 5 tiri complessivi, oltre a 2 passaggi chiave e 2 occasioni da gol create (tutti dati dal report della Lega Serie A).

IPERATTIVO – Oltre a questi numeri, ci sono altri dati che confermano l’ottima prestazione di Lautaro Martinez. Innanzitutto, la corsa. Il Toro è infatti quarto tra i nerazzurri, con 10,09 km percorsi in tutta la gara. E percorsi svariando su tutto il fronte d’attacco, creando la prima linea di pressione per l’Inter. Lo si può vedere agilmente dalla sua heatmap, fornita da SofaScore:

In buona sostanza, il numero 10 ha giocato prendendosi tutte le responsabilità offensive dell’Inter. Non ha segnato, ma ha dato una dimostrazione di maturità che sorprende solo i più scettici. Una prova suggellata poi dalle sue parole nel post-partita. In un momento storico in cui servono come non mai dei leader, Lautaro Martinez è sicuramente uno di questi.