FOTO – Brozovic festeggia dopo Inter-Torino… E Perisic risponde!

Marcelo Brozovic ha festeggiato dopo il suo gol decisivo in Inter-Torino, che ha regalato tre punti alla squadra di Simone Inzaghi. Tra i commenti ricevuti, anche la risposta del connazionale ed ex compagno in nerazzurro, Ivan Perisic.

VOLA, FIGLIOLO – Marcelo Brozovic ha affidato tutta la sua gioia per il gol vincente in Inter-Torino ai suoi canali social. Il centrocampista nerazzurro ha infatti pubblicato una foto del momento del tocco decisivo, sottolineando l’unità del gruppo: “Tutti insieme, forza Inter!” le sue parole. Tra i commenti è arrivato anche Ivan Perisic: “Vola, figliolo” la risposta.

Questo il post di Marcelo Brozovic sul suo profilo Instagram ufficiale.