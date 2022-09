Lukaku, slitta il rientro in Italia: tempi incerti sul recupero dall’infortunio – CdS

Slitta ancora il rientro di Romelu Lukaku, che ieri avrebbe dovuto già essere a San Siro. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante numero 90 è ancora in Belgio. Non è sicuro che riesca il recupero dall’infortunio per la trasferta di Udine della prossima settimana.

TEMPI INCERTI – Atteso a San Siro già nella giornata di ieri, Romelu Lukaku è rimasto ancora in Belgio. Il rientro in Italia avverrà soltanto nelle prossime ore. Per quanto riguarda i tempi di recupero, resta ancora da definire il suo rientro in campo. La speranza è quella di averlo per la trasferta di Udine della prossima settimana, se però così non fosse bisognerà attendere dopo la sosta per le nazionali. Nella speranza che il lavoro diplomatico dell’Inter riesca a impedire la sua convocazione con il Belgio.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona