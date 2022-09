Lautaro Martinez: «Inzaghi? Siamo noi a scendere in campo! I dettagli…»

Lautaro Martinez difende Simone Inzaghi e l’Inter dalle critiche, dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino. In collegamento con Sky Sport, il numero 10 nerazzurro ha spiegato la voglia della squadra di vincere questa sera e della voglia di fare sempre meglio.

VITTORIA IMPORTANTE – Così Lautaro Martinez sulla vittoria dell’Inter sul Torino: «Oggi era una partita importante, dovevamo vincere e dimostrare dopo due partite. La squadra c’è. Dobbiamo lavorare tanto, ma oggi dovevamo tirare fuori qualcosa in più e lo abbiamo fatto. Ci sono mancati i dettagli fin qui. Anche in Champions League i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo lavorare su questi aspetti, ma non dobbiamo dimenticarci di tutto quello che abbiamo fatto bene fin qui».

DIFESA AL TECNICO – Lautaro Martinez ha poi difeso Simone Inzaghi dopo le ultime critiche: «L’allenatore non è sempre il problema. Noi andiamo in campo. Noi affrontiamo le squadre. Lui deve fare le scelte e noi rispondere. Siamo una squadra grande, quando uno viene chiamato deve farsi trovare pronto e fare il suo lavoro. Domani ci incontreremo e ci faremo delle critiche costruttive. Bisogna capire gli sbagli per poter migliorare. Dobbiamo fare il nostro lavoro con tanto cuore e rappresentare questa maglia come si deve».

LEADER – Lautaro Martinez ha poi concluso, rispondendo alla domanda se sia lui o meno il leader della squadra: «Non so se io sia il leader. Cerco di fare il mio lavoro e dare una mano a tutta la squadra. Quando c’è da correre lo faccio, non ci sono problemi. Ringrazio i miei compagni, loro mi hanno portato a essere così».