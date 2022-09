Dzeko, nervosismo e troppi errori: fischi da San Siro – CdS

Prestazione da peggiore in campo quella di Edin Dzeko in Inter-Torino, secondo il Corriere dello Sport. Un cinque in pagella frutto dei tanti (troppi…) errori commessi dal bosniaco, uscito poi nervoso.

ERRORI E NERVOSISMO – Fischi e mugugni nei confronti di Edin Dzeko, peggiore in campo di Inter-Torino. Il suo cinque in pagella è frutto dei tanti errori commessi (proprio come fatto vedere anche mercoledì contro il Bayern Monaco). Specialmente nella ripresa, dove il suo rendimento precipita e viene anche fischiato dai tifosi presenti a San Siro. Errori probabilmente dettati anche e soprattutto dal nervosismo, che mostra anche al momento del cambio con Joaquin Correa. In attesa del ritorno di Romelu Lukaku, è necessario ritrovare il miglior Dzeko. Non di certo quello visto ieri.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno