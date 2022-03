Lautaro Martínez, digiuno rotto anche grazie al pallone…cambiato?

L’Inter due giorni fa ha vinto ampiamente e meritatamente 5-0 contro la Salernitana. Lautaro Martínez è tornato finalmente a segnare dal 17 dicembre in Serie A e lo ha fatto, casualità, nella giornata in cui il campionato cambia pallone da gara tornando a quello primaverile/estivo.

CASUALITA’ – Non c’entra ovviamente niente e il merito della tripletta di Lautaro Martínez è tutta da ritrovare nelle sue abilità e negli assist dei compagni. Ma nei tre gol segnati dal Toro c’è un fattore che non tutti hanno notato. Da questa giornata infatti la Serie A è tornata in campo utilizzando il pallone estivo/primaverile, per capirsi, non più il pallone giallo invernale ma quello bianco con rifiniture azzurre. Ebbene, forse questo può essere stato un fattore in più che ha fatto sbloccare il numero 10. Con il pallone invernale, introdotto il 5 novembre 2021, Lautaro Martínez in Serie A era partito forte totalizzando 6 reti in 5 partite (Napoli, Venezia, Spezia, Salernitana, Cagliari x2) per poi eclissarsi. Con il pallone ‘bianco’ l’andamento è stato simile, 5 gol in 6 partite ma dopo il cambio ecco subito la tripletta. Un piccolo fattore che però potrebbe aver inciso?