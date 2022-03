Inzaghi con la Salernitana ha ripreso il timone dell’Inter: tattica e mentalità

Inter-Salernitana è stata una partita significativa anche per Inzaghi. Il tecnico ha dimostrato di saper gestire la sua squadra trovando una svolta importante.

LAVORO BEN FATTO – In Inter-Salernitana Inzaghi aveva qualcosa da dimostrare. C’era la sensazione che il tecnico avesse perso qualcosa della sua magia. Forse persino il mordente sullo spogliatoio. Che si stesse accontentando. Dal campo è arrivata una risposta chiara e tonda. Circa come il 5-0 finale.

GIOCO RITROVATO – L’Inter con la Salernitana non ha stravolto il suo modo di giocare. Non c’è stata una rivoluzione improvvisa. Nessun miracolo. Ma Inzaghi ha messo a posto i tasselli. Ha lavorato sui dettagli. Tutte quelle piccole cose che sono andate male con Sassuolo e Genoa e hanno portato una valanga di problemi. La sua squadra si è ritrovata facendo cose semplici. Meno ricami in impostazione e anche in finalizzazione. Gioco più diretto, più verticale, con più movimenti per spezzare le linee. Uno, due tocchi, palla al compagno e movimento nello spazio. Un ritorno alle radici di questa Inter, quelle forti. Detto, fatto.

SPOGLIATOIO IN MANO – I giocatori hanno risposto in campo. Inzaghi dopo un derby contratto ha ripreso le redini dello spogliatoio. Ha toccato le corde dei suoi. E la prestazione in campo dimostra che sa come farlo. I giocatori hanno giocato senza paure, sapendo cosa fare. Ritrovandosi a livello individuale e come squadra. Una dimostrazione generale che l’allenatore c’è. E sa come si fa.